Das "Donnerstagsbrettl" beim Kaisheimer Hofwirt: Eine Idee etabliert sich

Im Jahr 1778 war der 22-jährige Wolfgang Amadeus Mozart elf Tage zu Gast in der Abtei Kaisersheim. In einem Brief an seinen Vater erwähnte er nicht, dass das Kloster für sein Orchester und seine hervorragenden Sänger und Instrumentalisten bekannt war, sondern beklagte sich aber über das nächtliche Geschrei des klostereigenen Soldaten. Wäre Mozart heute in Kaisheim, würde er wohl anderes berichten. Die Reichsabtei ist mittlerweile ein Gefängnis. Das Militär ist verschwunden. Musik ist aber immer noch angesagt.

Vor vier Jahren hatte Johann „Lexi“ Schmid, Vorstand des Förderkreises Hofwirtschaft und vielseitiger Musikant, eine spontane, aber zündende Idee. Das Wartehäuschen vor der Hofwirtschaft könnte auch als Bühne für kleinere Kapellen und Bands verwendet werden, die hier im Sommer zur Unterhaltung aufspielen sollten. Die ersten Versuche mit dem Donnerstags-Brettl im Jahr 2022 wurden von den Besuchern begeistert aufgenommen. Seitdem lädt Lexi Schmid Gruppen mit bis zu acht Musikerinnen und Musiker ein, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Ein Maßkrug für freiwillige Spenden macht die Runde beim Donnerstagsbrettl

Eintritt wird nicht verlangt, aber ein Maßkrug für freiwillige Spenden macht die Runde. Eine Schar engagierter Helfer und Helferinnen übernimmt die anfallenden Arbeiten wie Bühnenaufbau, Ton- und Lichttechnik, sodass jedes Mal einwandfreie Livemusik geboten werden kann. Cristos Stergiou, der seit 2016 mit seiner Familie das historische Gasthaus führt, verpflegt Musiker und Gäste mit Spezialgerichten aus Griechenland, mit bayerischen Schmankerln und deftigen Brotzeiten aus der Region.

Als siebte Band im Rahmen das Kaisheimer Musiksommers gastierte das junge Quartett „Viererlei“ im Hofwirt-Biergarten. Die vier professionellen und studierten Musiker aus Süddeutschland sind Fabi Körner an der Tuba und Christian Sack am Tenorhorn. Die Steirische Harmonika bedient Hannes Schmid. Lucas Kassner, dessen Vater 25 Jahre bei Ernst Mosch und seinen Egerländern spielte, glänzt am Flügelhorn & Trompete. Er arrangiert die meisten Stücke und komponiert für Viererlei. Alle vier haben ihr Instrument studiert, arbeiten in großen Kapellen (Heeresmusikkorps Ulm, Badische Staatskapelle, Egerländer) und haben sich die böhmische Blasmusik und die alpenländische Volksmusik in kleinster Formation auf den Leib geschneidert.

Viererlei wird auch im kommenden Sommer wieder dabei sein

Schwungvoll und gekonnt spielen sie die Vogelwiese, den Buntspecht und auch die Zwei Lausbuben, Kompositionen, die Martin Hutter und seine Egerländer bekannt gemacht haben. Eine Komposition, Großjes‘ Walzer, hat Lucas Kassner seiner Großmutter Anna gewidmet. Dieses Stück – im Stil eines alten Egerländer Walzers – steht für Herkunft und Tradition und für Dankbarkeit für das neue Zuhause in Bayern. Die vier hochkarätigen jungen Musiker gestalten einen unvergesslichen Abend voller traditioneller Musik, frischer Arrangements und echter Spielfreude: konzertante Volksmusik vom Feinsten.

„Das ist virtuos, was die machen. Jeder ein Solist“ lobt Martin Hintermayer, der jetzt mit der Wertinger Formation UNS in Kaisheim auftrat, und Lexi Schmid verpflichtet die vier von Vielerlei noch am selben Abend für den kommenden Sommer. Wahrscheinlich wäre der junge Mozart wie Schmid auch von seinen jungen Kollegen sehr angetan gewesen. (AZ)