Wirtshäuser in Rain von anno dazumal

Der Wandel der Zeit ist etwas Kurioses. Er bringt Veränderungen mit sich, verwischt Spuren. Manches verschwindet und erlischt aus den Erinnerungen, anderes wiederum erhält sich über die Jahrhunderte. Der Rainer Heimatforscher Franz Müller sorgt immer wieder dafür, dass die Bilder nicht völlig ausradiert werden. Er lässt Rains Vergangenheit in seinen Vorträgen ein Stück weit lebendig bleiben. In seinen beiden Vorträgen am Montag, 17. März, und am Dienstag, 18. März, 19 Uhr, thematisiert er Wirtshäuser der Lechstadt mit ihren jeweiligen Besonderheiten. Manche davon haben im Laufe der Jahrhunderte nur ihr äußeres Erscheinungsbild ein wenig verändert, andere wiederum existieren gar nicht mehr.

