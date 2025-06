Tag der offenen Gartentür: Grüne Paradiese im Landkreis Donau-Ries entdecken

(Sonnenstraße 7) ist seit einigen Jahren schon mehr als nur ein Geheimtipp. Eigentümer Marius Bartl öffnet seine private Grünanlage an der Promenade regelmäßig für literarische, musikalische und gesellige Veranstaltungen. Heuer findet dort auch der vegane Biergarten „Freche Erbse“ statt. Es handelt sich um einen 500 Quadratmeter großen Garten mit großer Terrasse, Rasenfläche und vielen Beeten. Auch das gesamte Ambiente darum herum mit historischem Mauerwerk und altem Baumbestand unterstreichen den Gesamteindruck. Zu finden ist der Garten, wenn man durch das Ochsentörl in die Promenade geht und dann links abbiegt. Es ist der zweite Garten. Er ist nur zu Fuß erreichbar.

Schulgarten der Privaten Wirtschaftsschule Donauwörth

(Reichsstraße 32): In diesem Freiraum haben Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich für die Natur einzusetzen und sie zu schützen. Das ist das pädagogische Konzept dahinter. Die Entwicklung eines nachhaltigen Lebensstils sowie ökologische und soziale Verantwortung werden gefördert. Um die Artenvielfalt zu schützen, wurde der Schulgarten so natürlich wie möglich angelegt. Alle Lebensräume wurden einbezogen: Wege, Zäune, Mauern, Totholz und vieles mehr. Zu finden ist die Anlage in der Donauwörther Promenade. Direkt nach dem Ochsentörl liegt sie in geschützter Lage unmittelbar an der Stadtmauer. Sie ist nur zu Fuß erreichbar.