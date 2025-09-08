Exsultate, Jubilate!

Wie glänzend eine prächtige historische Orgel mit einem zauberhaften Sopran harmoniert, war bei einem außergewöhnlichen Konzert in Niederschönenfeld zu hören. Die Sopranistin Anjulie Hartrampf und Organist Franz Raml begeisterten das hingerissene Publikum mit einer barocken Klangwelt, die in der wundervollen Atmosphäre und der klaren Akustik der Wallfahrtskirche Mariae Himmelfahrt ihren besonderen Reiz entfaltete.

Die junge Sopranistin Anjulie Hartrampf sang bereits auf den bekanntesten Bühnen und konzertiert seit einiger Zeit auch mit dem von Franz Raml dirigierten Hassler-Consort, einem Profiensemble für Alte Musik. Als erfolgreicher Organist, Cembalist und Dirigent konzertiert Franz Raml seit über 30 Jahren weltweit und wurde mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet.

Die wunderbare Prescher-Orgel fasziniert

Franz Raml ist zutiefst fasziniert von der wunderschönen Prescher-Orgel, das spürt und hört man sofort. Mit seiner spektakulären Technik entfaltet er die ganze Pracht des historischen Instruments, an dem er auch schon eine Aufnahme für die Reihe „Süddeutsche Barockorgeln“ eingespielt hat. Das Programm widmet sich im ersten Teil selten gehörten Komponisten des Barock, beginnend mit der „Toccata II in d“ des kaiserlich-österreichischen Hoforganisten Johann Jacob Froberger. Auf einen lebhaften Anfangsteil der italienisch inspirierten Toccata folgen mehrere Fugen, mit deren Themen Franz Raml die Orgel in all ihren Klangfacetten ertönen lässt, vom leisesten Pianissimo bis zum strahlenden Fortissimo lotet er das ganze Spektrum der Manuale und Register aus.

Nach diesem überwältigenden Auftakt erklingt „l´aria detta la Pasquina“ von Johann Spaeth, einem Domorganisten in Augsburg. Auch bei diesem farbenfrohen Orgelwerk sind deutlich italienische Einflüsse zu erkennen. Franz Raml gestaltet die Variationen des Themas als faszinierendes Tongemälde, neben Momenten von berührender Sanftmut fügt er strahlend bewegte Elemente ein.

Weitere Schätze der Orgelliteratur folgen, mit besonderem Bedacht ausgewählt und bravourös interpretiert von Franz Raml. „Praeambulum et Fuga in d“ von Pater Placidus Metsch, einem Mönch der Benediktiner-Abtei Rott am Inn, gestaltet der Organist ungemein fesselnd, mit fabelhafter Virtuosität zelebriert er den majestätischen Orgelklang des Praeambulum im Stylus fantasticus und die originelle Fuge im Stile von Scarlattis „Katzenfuge“. Von Pater Aemilian Rosengart, einem weiteren klösterlichen Komponisten, erklingt „Jesu corona virginum“, ein Hymnus für Sopran und Orgel, als hoffnungsvoller Seelentröster, anrührend vorgetragen von Anjulie Hartrampf. Die reich verzierten Koloraturen meistert sie überaus nuanciert mit lyrischem Sopran, grandios und einfühlsam begleitet von Franz Raml. Beeindruckend, wie mühelos die Sopranistin bei der eindringlichen Bitte mit ihrer Stimme den Kirchenraum füllt, stets im ausgewogenen Miteinander mit dem monumentalen Begleitinstrument.

Die beiden Interpreten sind eine beglückende Kombination

Aus der „Clavierübung 2.Teil“ von Conrad Michael Schneider, der als Organist und Kirchenmusikdirektor am Ulmer Münster wirkte, trägt Franz Raml dann bei einem klanggewaltigen Orgelsolo vor. Auf die tänzelnde Ouverture folgt die Arie weich, fast meditativ, die Gigue wandelt als edler Tanz von munterem Charakter.

Beim „Salve Regina“, einem Konzert für Sopran und Orgel von Matthias Crudell, interpretiert Anjulie Hartrampf den Gruß an die Himmelskönigin als behutsam vorgetragenes Gebet, lässt ihre Stimme zart aufsteigen, verkündet Trost mit samtener Weichheit. Franz Raml begleitet die Sopranistin gefühlvoll und sehr farbig registriert – eine tief beglückende Kombination.

Das Duo glänzt auch beim „Tecum principium - Dein ist das Königtum“, dem Konzert für Sopran und Orgel von Johann Baptist Schiedermayr, Domorganist in Linz. Festliche Abschnitte mit majestätischem Orgelklang, Zwischenspiele, die an Hirtenmusik erinnern, und wundervoll vorgetragene lyrische Teile lassen eine große Freude in der Kirche erstrahlen. Anjulie Hartrampf singt dabei schlicht bezaubernd, mit ungeheuren Spannungsbögen und faszinierender Intensität.

Mit einem kurzen Stück von Wolfang Amadeus Mozart, der „Fuge g-moll“, führt Franz Raml hin zur Wiener Klassik und zum Höhepunkt des Abends, Mozarts grandioser Motette „Exsultate, Jubilate - Jauchzet, frohlocket, o ihr beglückten Seelen!“. Die Sopranistin meistert die höchst anspruchsvollen Passagen gefühlvoll, singt die kunstvollen, opernhaften Koloraturen aus den Tiefen der Seele. Poetische, zärtliche Arien erklingen voller Wärme, umrahmen mit fast schwebenden Klängen das Rezitativ „Fulget amica dies“. Heiterer Jubel und große Freude erfüllen beim „Alleluja“ die Wallfahrtskirche. Himmlische Musik, die auch das Publikum zum Jubeln einlädt!