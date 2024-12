Jubiläumsausstellung des Krippenvereins Mertingen: 44 Krippen und 32 Laternen

Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit der Krippen. In vielen Familien ist es eine liebgewordene Tradition, neben dem Christbaum auch eine Weihnachtskrippe aufzubauen. Vor zehn Jahren wurde von Krippenliebhabern der Krippenverein Mertingen gegründet, der mittlerweile 37 Mitglieder zählt und zweimal jährlich Krippenbau- und Laternenkurse anbietet und alle zwei Jahre Krippenausstellungen ausrichtet. Zur Jubiläumsausstellung in der Antonius von Steichele Grundschule in Mertingen werden nun 44 Krippen und 32 Laternen gezeigt, die in den vergangenen beiden Jahren während der Kurse entstanden sind.

