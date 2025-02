Jahresprogramm im KunstMuseum Wemding: Seele, Metamorphosen und Geheimnisse

Das KunstMuseum Donau-Ries in Wemding ist in seiner Art einmalig im Landkreis und hat nicht nur durch nahezu 4000 Quadratmeter Fläche, sondern auch durch die Vielfalt der Projekte, Möglichkeiten und Impulse Alleinstellungscharakter. Jetzt geht der Verein der Freunde des KunstMuseums um Initiatorin Annette Steinacker-Holst in die nächste Runde. Zwischen Mai und Oktober laden die Aktionen zu kreativen Prozessen ein, zum Genießen und zu schöpferischen Begegnungen. Das sind die einzelnen Termine:

- Freitag, 16. Mai: Offenes Atelier für Alle: Klangführung durch die Ausstellungen und Workshop (Inklusion und Migration).

- Sonntag, 18. Mai: Internationaler Museumstag: Vorstellung der neuen Kunstwerke in der Seele-Ausstellung, Klangreise mit der KlangGruppe „CraterEcho“.

- Samstag/Sonntag, 24. bis 25. Mai: Teilnahme am Wemdinger Fuchsienmarkt: Postkarten-Direktdruck für die Besucher.

- Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 29. Mai: Kulturfahrt: KunstMuseum Donau-Ries, Kloster Heidenheim, Schloss Spielberg.

- Sonntag, 1. Juni: „Regionale Autorinnen und Autoren erleben“ zum Thema „Vielfalt des Lebens“, mit Lesung von prämierten jugendlichen Autoren zwischen 14 und 30 Jahren.

- Freitag, 6. Juni: Offenes Atelier für alle. Tuschemalerei und Schwarz-Weiß Labor (Inklusion und Migration).

- Donnerstag, Freitag, Samstag, 26. bis 28. Juni: Künstlersymposium „KuMuDoRi“ zum Thema „Metamorphosen“.

- Samstag, 5. Juli: Heidenheimer Lichternacht mit Lichtprojektionen, Lyrik und Gesang.

- Freitag, 11. Juli: Offenes Atelier für alle: Klang-Konzert, Schattentheater und Schwarzlicht (Inklusion und Migration).

- Freitag und Sonntag, 11. und 13. Juli: Klang-Konzert mit der Klang-Künstlergruppe Heart2Heart Connection.

- Montag, Dienstag, Mittwoch, 4. bis 6. August: Kinderkulturcamp zum Thema „Geheimnisse“ mit drei Workshops in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Donau-Ries.

- Freitag, Samstag, Sonntag, 22. bis 24. August: Sommerakademie in Zusammenarbeit mit der Akademie für west-östlichen Dialog der Kulturen zum Thema „Leben: Tod - Transformation“.

- Sonntag, 21. September: Interkulturelle Woche mit Workshop, Konzert mit Heavy Man Ibou, Ubuntu Vortrag.

- Samstag, 27. September: JugendCoolTourTag in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Jugend Jugendarbeit Donau-Ries und der Kinder- und Jugendhilfe Donau-Ries.

- Samstag, 11. Oktober: Finissage der Seele-Ausstellung mit Haikus und Klang.

- Sonntag, 26. Oktober: Kunsthistorischer Vortrag „Künstlergärten-Gartenkunst“.

Themenbezogene Führungen werden jederzeit in deutscher und englischer Sprache angeboten. 22 Künstler aus der Stadt Wemding, des Landkreises Donau-Ries und des Bezirks Schwaben sind im KunstMuseum vertreten. Familien- und Schulklassenführungen werden kindgerecht durch Impulsworkshops in der museumsintegrierten KlangSpielWerkstatt, im Schatten- und Schwarzlichttheater und in der Druckwerkstatt durchgeführt. Fachkräfte auf dem Gebiet der inklusiven Vermittlungsarbeit führen als Teil des ehrenamtlichen Museumsteams einfühlsam Menschen mit Handicaps durch das Museum. (AZ)