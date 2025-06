Zu einem Diebstahl ist es am Wochenende in Rain gekommen. Dabei hebelte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag die Verkaufshütte einer Erdbeerplantage in der Bayerdillinger Straße auf. Es befand sich kein Bargeld in der Kasse.

Jedoch verursachte der Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Polizei bittet unter 09090/7007-0 um Hinweise. (AZ)