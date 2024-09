Erfolg in der „Höhle der Löwen“ für die Tüftler aus Rain und Biberbach

Erstaunte Mienen, skeptisches Stirnrunzeln, konzentriertes Zuhören und am Ende faszinierte Begeisterung: So waren die Reaktionen der potenziellen Investoren, genannt „Löwen“ im Fernsehstudio, als Markus Beck aus Rain und Robert Sobolewski aus Biberbach am späten Montagabend ihren „Dübelix“ vorstellten. Der genial einfache Aufsatz für Akkuschrauber, um Dübel schnell, sicher und ohne Kraftanstrengung und Beschädigung aus der Wand zu ziehen, hat die fünfköpfige Jury der Vox-Gründershow „Höhle der Löwen“ ausnahmslos überzeugt.

