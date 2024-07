Bronze und jede Menge gute Leistungen von Wolferstadts Jungschützen

In den vergangenen Wochen fanden die Bayrischen Meisterschaften auf der Olympia Schießanlage von 1972 in München-Hochbrück statt. Für den Schützenverein St. Martin Wolferstadt waren sieben Schützen qualifiziert, was wieder einen neuen Rekord für den Verein darstellte.

Den Startschuss gab dafür Tamara Kleinle im KK 3x40 (Kleinkaliber). Mit 388 Ringen im Knieendschießen startete sie phänomenal in den Wettkampf. 386 Ringe im Liegendschießen und wiederum gute 377 Ringe im Stehendanschlag brachten Kleinle mit 1151 Ringen eine neue persönliche Bestleistung und den achten Platz in der Damenklasse. Vor ihr lagen nur Schützinnen des National- und Bayernkaders.

Wetter macht es den Schützinnen schwer

Weiter ging es für sie mit dem Halbprogramm und der olympischen Disziplin KK 3x20. Bei ständig wechselnden Wetterbedingungen bezogen auf den Wind und die Sonneneinstrahlung gelangen ihr mit 188 Ringen im Knieend- und 194 Ringen im Liegendschießen nicht ganz so viele Zehner wie normal. Die Konkurrenz hatte jedoch ebenfalls Schwierigkeiten, weshalb sie sich mit einer sehr guten Leistung von 191 Ringen im Stehendschießen wieder auf ihr gewohntes Ergebnis von 573 Ringen und Platz elf brachte. Ihre beiden Landshuter Mannschaftskolleginnen überzeugen ebenfalls und so konnten die drei jungen Schützinnen mit Bronze im Team die erste Medaille in der Damenklasse gewinnen.

Die Wolferstädter Schützen traten bei den Bayerischen Meisterschaften an. Bronze im Team für Tamara Kleinle zusammen mit Sophia Müller (links) und Lena Straßer (rechts) aus Landshut Foto: M. Müller

Am Tag danach standen 40 Schuss mit dem Luftgewehr an. Bei einer Temperatur von 33 Grad war klar, dass es ein kräftezehrender Wettkampf in der luftundurchlässigen Schießkleidung werden würde. Kleinle erzielte mit 412,7 Ringen ein tolles Ergebnis und durfte sich über den 21. Platz von 217 Starterinnen freuen. Den Abschluss des Wochenendes bildete der KK-Liegendwettbewerb. Dort erreichte sie mit 601,2 Ringen den 33. Platz. Im Team reichte es um nur 0,3 Zehntel nicht für die Bronzemedaille.

Wolferstädter Schülerschützen zeigen gute Leistungen

Nun starteten die drei Schülerschützen Lukas Schalk, Jona Techet und Carlos Färber mit dem Luftgewehr in den Wettbewerb. Lukas gelang mit 197,7 Ringen ein Glanzstück, wofür er mit dem zehnten Platz und der fast sicheren Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in dieser Disziplin - bezogen auf das Limit von letztem Jahr - belohnt wurde. Jona Techet konnte ein weiteres Mal seine stets konstante Leistung mit 189,6 Ringen und dem 45. Platz bestätigen. Carlos Färber komplettierte die Mannschaft mit 179,0 Ringen und dem 82. Platz. Als Mannschaft erreichten die drei den 19. Platz von 47 Mannschaften.

Am letzten Tag der Bayrischen Meisterschaften stand der Luftgewehr-Dreistellungskampf auf dem Programm. Die jüngeren Schüler Elias Metzger und Niklas Wenninger durften zum ersten Mal in München schießen. Vinzent Wenninger hatte sich auch qualifiziert, konnte jedoch krankheitsbedingt nicht starten. Unbeeindruckt von der großen Schießanlage und Zeitverschiebungen aufgrund einiger Standausfälle spulten Elias und Niklas ihr Programm ab. Elias bestätigte die Trainingsleistungen mit guten 524 Ringen und Platz 45. Niklas erreichte 498 Ringe und den 51. Platz.

Jungschützen qualifizieren sich womöglich für Deutsche Meisterschaften

Im zweiten Durchgang waren Lukas Schalk, Jona Techet und Carlos Färber am Start. Der Trainingsfleiß von Lukas hatte sich ein zweites Mal ausgezahlt. Er erzielte mit 566 Ringen eine neue persönliche Bestleistung und den 14. Platz. Auch in dieser Disziplin darf er mit einem Start bei den Deutschen Meisterschaften rechnen, womit das Ziel der Saison erreicht wäre. Jona erwischte sehr zur Freude des mit angereisten Fanclubs ebenso einen Glanztag mit 559 Ringen - neue persönliche Bestleistung. Dafür wurde er mit dem 19. Platz belohnt. Sein Ergebnis war im Vorjahr genau das Limit für die DM-Qualifikation, somit darf auch er mit einem Start Ende August liebäugeln. Carlos Färber begann gut im Knieend- und Liegendschießen mit 181 bzw. 187 Ringen, ließ aber im Stehendanschlag zu viele Ringe liegen. Im Klassement reihte er sich mit 530 Ringen auf dem 41. Platz ein. Als Mannschaft erreichten sie den zwölften Platz.

Als letzte des Vereins ging Tamara Kleinle im KK 30 Schuss stehend Wettbewerb an den Start. Hier erzielte sie mit 280 von 300 Ringen ein gutes Ergebnis und erreichte den 34. Platz im ersten Jahr bei den Erwachsenen. (AZ)