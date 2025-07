Der letzte reine Mädchenjahrgang von Sankt Ursula in Donauwörth

Die Abschlussfeier der diesjährigen Zehntklässlerinnen von Sankt Ursula in Donauwörth wurde in den Räumen der Schule gefeiert. Alle 36 angetretenen Schülerinnen haben die Prüfung bestanden. Den Beginn bildete ein gemeinsamer Gottesdienst zum Thema „Garten des Lebens“, der von den Schülerinnen gestaltet wurde. Dabei erinnerte Dekan Robert Neuner vor allem an den Weg, den die Absolventinnen in St. Ursula zurückgelegt haben: Von schüchternen Fünftklässlerinnen zu (fast) erwachsenen jungen Damen mit einem Abschlusszeugnis in der Tasche auf dem Weg in ihre persönliche Zukunft.

Verschiedene Blumen zeigten den individuellen Charakter einer jeden Schülerin: nicht gleich, aber gleich perfekt in ihrer Art. Bei dem anschließenden Festakt stand in den Grußworten und Reden seitens der Schulleitung, der scheidenden Elternbeiratsvorsitzenden Melanie Nordt und der Schülerinnen selbst immer wieder dieses gemeinsame Erleben und die entstandenen Freundschaften im Vordergrund. Nebenbei wurde auch mit einem Augenzwinkern erwähnt, dass dies der letzte „reine“ Mädchenjahrgang an St. Ursula war. Zukünftige Festredner werden dies bei ihren Reden bedenken müssen.

Abschlussfeier an der Realschule Sankt Ursula in Donauwörth

Konrektor Thomas Schuster und Schulleiter Tobias Freißler beschrieben die Gemeinschaft als Chance zur Entwicklung; die Schülerinnen selbst erinnerten in ihrem Rückblick an viele gemeinsame Schulfahrten (mit zum Teil auch für die anwesenden Lehrer und Lehrerinnen neuen Erlebnissen) und schlossen mit dem Gedanken, dass es an sich ja Grund zur Freude sei, wenn der heutige Tag sie traurig mache. Ein besonderer Höhepunkt war der von der Absolventin Selina Mack gestaltete filmische Rückblick, der viel verdienten Beifall erhielt. Im Anschluss konnte dann jede Schülerin persönlich ihr Abschlusszeugnis in Empfang nehmen, begleitet vom Applaus der anwesenden Gäste.

Besonders erfreulich ist, dass von den 36 angetretenen Schülerinnen insgesamt acht die Prüfung mit einer 1 vor dem Komma abschließen konnten. Den Spitzenplatz belegte dabei Dinah Haberbosch mit dem exzellenten Ergebnis von 1,17 in der Gesamtnote, gefolgt von Sophia Wörner (1,25) und Emilia Rößner und Nina Seefried, die beide die Endnote 1,33 erreichten. Den Ausklang der gelungenen Feier bildete – traditionell – das gemeinsam gesungene Lied „Auf uns“ von Andreas Bourani, nachdem es bei einem durch den Elternbeirat vorbereiteten Sektempfang noch Gelegenheit zum Austausch gab. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!