Lasermessung der Polizei: Erfreuliches Ergebnis

Nachdem es Beschwerden über nächtliche Raserei gegeben hatte, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth am Donnerstag von etwa 22.30 bis 0 Uhr die Geschwindigkeit der Fahrerinnen und Fahrer auf der Westspange. In beide Fahrtrichtungen wurde gemessen, heißt es im Polizeibericht. Erfreulicherweise mussten – trotz guter Witterung – keine erheblichen Überschreitungen der dort innerorts geltenden 60 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit festgestellt werden. Der erfasste Maximalwert belief sich auf 67 Kilometer pro Stunde.

Lasermessung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Westspange Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis