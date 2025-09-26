Icon Menü
Erfreuliche Ergebnisse: Polizei kontrolliert Geschwindigkeiten auf der Westspange

Donauwörth

Lasermessung der Polizei: Erfreuliches Ergebnis

Nachdem es Beschwerden gegeben hatte, führte die Polizei an der Westspange Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Ergebnisse waren erfreulich.
    An der Westspange hat die Polizei kürzlich Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
    An der Westspange hat die Polizei kürzlich Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Foto: Alexander Kaya

    Nachdem es Beschwerden über nächtliche Raserei gegeben hatte, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth am Donnerstag von etwa 22.30 bis 0 Uhr die Geschwindigkeit der Fahrerinnen und Fahrer auf der Westspange. In beide Fahrtrichtungen wurde gemessen, heißt es im Polizeibericht. Erfreulicherweise mussten – trotz guter Witterung – keine erheblichen Überschreitungen der dort innerorts geltenden 60 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit festgestellt werden. Der erfasste Maximalwert belief sich auf 67 Kilometer pro Stunde.

