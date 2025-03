Von der linken in die rechte Hosentasche? Ganz so ist es nicht, denn dem Schulverband Asbach-Bäumenheim gehören für den Mittelschulbereich auch die Gemeinden Mertingen und Oberndorf an – aber die große Mehrzahl der Schüler und damit auch des Kostenanteils liegt doch bei der Gemeinde Asbach-Bäumenheim.

