44. Rainer Stadtfest steht in den Startlöchern

Am Wochenende des 12. und 13. Juli 2025 verwandelt sich Rain erneut in eine lebendige Festmeile. Das 44. Rainer Stadtfest lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste zum gemeinsamen Feiern, Genießen und zu Begegnungen ein.

Am Samstag beginnt das Fest um 16.45 Uhr mit dem feierlichen Einzug durch die Innenstadt: Schirmherr, Ehrengäste, Stadtrat, Kindergärten, Vereine und Musikgruppen treffen sich am Schwabtor und ziehen gemeinsam über die Hauptstraße und Schlossstraße bis zum Rathausplatz. Dort folgen die Begrüßung durch Bürgermeister Karl Rehm, der feierliche Bieranstich mit Freibierausschank der Schlossbrauerei Unterbaar und eine Volkstanzvorführung des Heimat- und Trachtenvereins „D’Roaner“.

Mitreißendes Musikprogramm

Am Abend erwartet die Besucher ein mitreißendes Musikprogramm auf der Bühne am Rathausplatz: Ab 19:30 Uhr tritt die Gruppe „Waidmann“ auf, gefolgt von „Wanted live“, die ab 21 Uhr mit Classic Rock aus den 80er-, 90er- und 2000er-Jahren bis in die Nacht für Stimmung sorgen.

In der Schlossstraße machen ab 18.30 Uhr die Gäste aus der Partnerstadt Taksony mit Tanz und Musik Stimmung, gefolgt von SK-Music ab 20 Uhr. Zusätzlich dreht die beliebte Bimmelbahn von 18 bis 22 Uhr ihre Runden - vorbei an Wasserturm und Georg-Weber-Park. Abfahrt ist auf Höhe des Eiscafés Eismosena.

Musikalischer Frühschoppen

Der Sonntag startet ab 11 Uhr mit musikalischem Frühschoppen – sowohl auf dem Rathausplatz mit den Marxheimer Musikanten, als auch am Pfarrzentrum mit der Trachtenkapelle Oberndorf und in der Schlossstraße mit der Stadtkapelle Rain.

Ab dem Nachmittag gehört die Bühne in der Schlossstraße verschiedenen Gruppen: Um 15 Uhr tritt eine Tanz- und Musikgruppe aus der ungarischen Partnerstadt Taksony auf, gefolgt von einer Theateraufführung der Staatlichen Realschule Rain und einem weiteren Tanzbeitrag aus Taksony. Ab 19 Uhr sorgen die Burgbauer Musikanten für einen stimmungsvollen Ausklang, parallel spielt die Band „Jolly Sound“ ab 17 Uhr bis 22 Uhr auf der Bühne am Rathausplatz. Die Bimmelbahn fährt an diesem Tag bereits von 11 Uhr bis 19 Uhr.

Neben den musikalischen Darbietungen bietet das Stadtfest auch kulinarisch viel Abwechslung. Die ungarische Partnerstadt Taksony ist mit traditionellen Spezialitäten, Weinen und Spirituosen vertreten. Klassiker wie Burger, Schnitzel, Currywurst und Pommes, Steckerlfisch mit Brezen, aber auch besondere Schmankerl und kühle Getränke runden das Angebot ab.

Die halbe Maß Bier kostet höchstens 4 Euro

Der Preis für einen halben Liter Bier liegt auf dem gesamten Fest bei höchstens 4 Euro. In der Schlossstraße lädt ein gemütlicher Biergarten mit traditioneller Unterhaltung zum Verweilen ein – ein Geheimtipp für alle, die das Stadtfest in entspannter Atmosphäre genießen möchten.

Die Innenstadt wird während des Festwochenendes für den Verkehr gesperrt: Die Hauptstraße ab Freitag, 12. Juli, 18 Uhr, und die Schlossstraße bereits ab Freitagmorgen um 7 Uhr – jeweils bis Montag 9 Uhr. Unerlaubt abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt. Toiletten stehen an mehreren Standorten zur Verfügung, darunter eine barrierefreie Anlage gegenüber dem Rathaus. Eine Übersicht über alle Standbetreiber sowie der Programmflyer sind auf der städtischen Website unter www.rain.de/stadtfest verfügbar.

Die Stadt Rain bittet ihre Bürgerinnen und Bürger, das Fest mitzugestalten, indem sie Häuser und Fenster mit Fahnen, Blumen, Luftballons und am Abend mit Lampions und Kerzenlicht schmücken. Bürgermeister Rehm dankt allen Ehrenamtlichen, Vereinen und Anwohnerinnen und Anwohnern, die mit Engagement, Rücksicht und Kreativität zum Gelingen beitragen. „Unser Stadtfest ist ein Fest von Bürgern für Bürger – es schafft Begegnung, Gemeinschaft und Lebensfreude“, so Rehm.