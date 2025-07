Amerbacher Dorffest: Am Wochenende 26./27. Juli wird wieder zünftig gefeiert

Das Amerbacher Dorffest wird dieses Jahr bereits zum 46. Mal ausgetragen und hat somit schon viele Volksfeste überlebt. Dies ist nur möglich, weil die fünf austragenden Vereine FFW Amerbach, SC Amerbach, KLJB Amerbach, Gesangverein Amerbach, Krieger-, Soldaten und Kameradschaftsverein Amerbach das Fest tatkräftig unterstützen sowie sämtlich anfallende Arbeiten übernehmen, wie Ortssprecher Karl Strauß schildert.

Das erste Amerbacher Dorffest hatte es am 8. September 1977 gegeben. Damals erfolgte die Übergabe der neu gebauten Ortsdurchfahrt und der schön angelegten Hofeinfahrten sowie des zeitgemäß errichteten Kinderspielplatzes am Dorfanger.

Stimmungsmusik mit den Wilderer Buam

Im Mittelpunkt stehen bei all den Festen in den Jahren nach der Begründung dieser Tradition die persönlichen Gespräche aller Besucherinnen und Besucher über die Generationen hinweg. Dieses Ereignis ist - stets am letzten Wochenende vor den Sommerferien - ein willkommener ein Treffpunkt vieler Einheimischer, ehemaliger Amerbacher und Gäste.

Das 46. Dorffest beginnt am Samstagabend, 26. Juli, um 18.30 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Martin Drexler. Anschließend machen die Wilderer Buam Stimmungsmusik. Höhepunkt des Abends ist die Verlosung attraktiver Preise.

Festgottesdienst zum Patrozinium St. Alban

Am Sonntag, 27. Juli, treffen sich dann die Vereine um 8.45 Uhr zur Aufstellung des Kirchenzuges am Feuerwehrhaus und feiern um 9 Uhr am Schulhaus den Festgottesdienst zum Patrozinium St. Alban mit Stadtpfarrer Wolfgang Gebert. Anschließend unterhält traditionell die Festkapelle aus Wemding alle Anwesenden beim Frühschoppen.

Am Sonntagnachmittag finden ab 13.30 Uhr die Aufstellung der Fahrzeuge und um 14 Uhr die Fahrzeugsegnung beim Vorbeifahren in der Ringstraße statt. Das Unterhaltungsprogramm ist vielfältig ausgelegt, so organisiert unter anderem die Mädchengruppe Amerbach eine Tombola. An beiden Tagen werden eine reichhaltige Speisekarte angeboten, sowie Kaffee, Kuchen, Torten und Küchle serviert. Die Amerbacher Vereine freuen sich auf viele Besucher aus Nah und Fern. (AZ)