Der Herbst im Kaisheimer „Thaddäus“: Kleinkunst von A wie Asül bis Z wie Zimmerschied

In der Kleinkunstbrauerei Thaddäus geht es weiter - das drohende „Aus“ ist überwunden und Fans dürfen sich auf Künstler in der gewohnt großartigen Qualität freuen. Ein Mix aus Kabarett und Musik verspricht auch in diesem Herbst wieder viel Kultur. Das sind die einzelnen Termine:
- Es beginnt am Freitag, 19. September, mit TBC-Totales Bamberger Cabaret und dem Programm „Macht ja sonst keiner“. Nur bei dieser Kultgruppe gibt es die einzigartige Mischung aus fränkischem Witz und frechem Weltschmerz.
- Mit „Am Ende vorn“ kommt Django Asül am Freitag, 26. September. In seinem achten Soloprogramm hat jeder Nebensatz das Zeug zum Hauptsatz.
- Trio Gruberich entführt am 3. Oktober mit „Fernweh nach Alpinistan“ auf musikalische Weltreise. Mit dabei: eine Mischung aus Klassik, Folklore und World-Jazz.
- Sigi Zimmerschieds neues Programm heißt „Kein Thema – eine deutsche Antwort“. Zu erleben am Sonntag, 12. Oktober. Er ist Heini Himmerl, ein Übernichts, das auch die letzten Fragen beantwortet. Ein Wegweiser. Wäre da nicht die Sache mit der defekten Gasheizung, den verschimmelten Marmeladenbroten, dem Inkassobüro und seiner Mutter…
- Die vier jungen Musiker von Maxjoseph verwirklichen ihre ganz eigene Vorstellung von Volksmusik in „Bandintows“ am Freitag, 17. Oktober. Traditionen werden für außergewöhnliche Ideen aufgeweicht.
- Das Musikantentreffen zur Kirchweih mit gebratenen Hofenten beginnt am Samstag, 18. Oktober, um 18.30 Uhr.
- Mit „Souverän“ kommt Gedankenakrobat Mathias Tretter am Mittwoch, 29. Oktober, ins Thaddäus. Er verspricht: „Sie werden feixen, prusten, schnappatmen und am Ende unverwundbar heimgehen.“
- Chistl Sittenauer meint „Frauen sind keine Menschen“ am Donnerstag, 6. November. Ihr Sohn hat ihr erklärte, dass Frauen nun mal keine echten Menschen seien. Daraus hat sie ein abendfüllendes Programm geschrieben. Ihre spitzen Gedanken zu wissenschaftlichen Grundfragen des Lebens garniert Sittenauer mit schmissigen Songs, begleitet von Lukas Mauer (Klavier).
- Quadro Nuevo und Tim Collins kommen am Donnerstag, 13. November, mit „Happy Deluxe“. Berauschende Musik, ja Tonpoesie, die glücklich macht.
- Am Freitag, 14. November, um 19 Uhr gibt es ein Drei-Gänge-Menü mit Lesung & Chansons. Anatol Regnier liest aus seinen „Erinnerungen eines Taugenichts.“ und begleitet mit Gitarrenmusik und Chansons von Wedekind, Brecht und anderen.
- Am Samstag, 22. November, ist Kathreintanz mit Uwe Rachuth und der Thürlesberger Tanzlmusik. Bewirtung im Saal ab 18.30 Uhr.
- „Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst“ meint Henning Schmidtke am Freitag, 28. November. Der Scharfrichterpreisträger 2024 belegt mitreißend und humorvoll ein erstaunliches Phänomen: Wir haben die Welt verbessert und es gar nicht gemerkt.
- Einen Abend voll Musik, Liedern, Geschichten, Tanzeinlagen und purer Lebensfreude - das garantieren Ricardo Volkert & Ensemble am Freitag, 5. Dezember, mit „Andalusische Weihnacht und Flamenco“.
- Die „Schöne, wilde Weihnacht“ gibt es dieses Jahr am Donnerstag 11. und Freitag 12. 12.. Begleitet werden die Mehlprimeln von den Thürlesbergern . Ein heiterer, satirisch-besinnlicher Abend mit Kultstatus.
- Am Freitag 26. Dezember, gibt es die „Nachweihnachtlichen Betrachtungen“ mit den Mehlprimeln. (AZ)
info: Alle Vorstellungen beginnen - wenn nicht anders vermerkt - um 20 Uhr. Karten gibt es bei Judith Plass-König per Telefon: 09099/9665766.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden