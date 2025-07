Picknick am Stadtgraben in Wemding: Drei Mal sommerliche Auszeit

Eine Auszeit vom Alltag will erneut das Picknick im Stadtgraben von Wemding bieten. Es ist in den vergangenen beiden Jahren zu einer neuen Lieblingsveranstaltung dort geworden und das Picknick-Team hat sich heuer wieder etwas Neues überlegt: Erstmals werden an die Gäste tragbare LED-Leuchten in sieben verschiedenen Leuchtfarben verliehen (gegen Pfand). So werden die Picknickdecken und der Stadtgraben (Kreuzgraben) ganz besonders bunt illuminiert.

Das Ganze findet statt am 1., 8. und 22. August, jeweils von 19.30 bis 23 Uhr. Das Picknick-Team des Jugendreferats der Stadt und der Tourist-Information Wemding freut sich auf viele Gäste. Es ist Selbstverpflegung mit mitgebrachten Picknickkörben möglich, aber auch die örtlichen Gastronomiebetriebe bieten viele Gerichte an. Dazu gibt es sommerliche Klänge wechselnder Live-Acts.

Zum Wetter gibt es aktuelle Informationen kurzfristig

Natürlich kann ein Picknick nur bei richtigem Wetter gelingen – daher kann es kurzfristige wetterbedingte Verschiebungen bei zu niedrigen Temperaturen, Kälte und Nässe geben. Informationen gibt es rechtzeitig auf Social Media oder der Homepage www.wemding.de. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird dieses Jahr über den Projektfonds 2025 der Städtebauförderung von Bund und Land gefördert. Und das sind die Musikeinlagen:

Drei Live-Acts

• Freitag, 1 August: Ben Stone kommt mit seiner Akustik-Gitarre. Bekannte Klänge verpackt der Musiker in authentische, kraftvolle Rhythmen aus Rock, Blues und Pop.

• Freitag, 8. August: Harmony in Melody. Dahinter stecken die beiden Schwestern Evi und Tanja aus dem Landkreis. Sie teilen ihre Leidenschaft zur Musik bereits seit Kindheitstagen und haben sich darauf spezialisiert, Hochzeiten, Taufen und andere Events mit gefühlvoller und unterhaltsamer Musik - von Klassik bis Pop/Rock/Soul - zu begleiten.

• Freitag, 22. August: Das Duo Bogenspiel, bestehend aus Alina Engelhard (Monheim) und Carolin Maier (Kaisheim) begann ursprünglich als klassisches Streicherduo. Nun hat es sich auf ein breiteres Repertoire aus bekannter deutscher und englischer Popmusik, zeitlosen mittelalterlichen Liedern sowie gefühlvollen eigenen Songs spezialisiert. (AZ)