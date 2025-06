Die Vorfreude beim Publikum auf ein spannendes Konzert mit jungen aufstrebenden Klassiknachwuchskünstlern in einer ungewöhnlichen Formation mit vier Celli ist groß. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Aula der Grundschule in Mertingen werden reich beschenkt. Momente voller großer Gefühle und hinreißender Spielfreude machen den Abend unvergesslich.

