Erlebnis-Manufaktur bei Käthe Kruse: den Puppenmacherinnen über die Schulter schauen

Es hängt ein liebeswert-altmodischer Charme über der gesamten Produktionsstätte - frei von Chrom, Stahl und Hektik eines progressiven Unternehmens, fern der lauten Geräuschkulisse einer Fabrik und fern auch eng getakteter maschineller Fließbandarbeit. Was die Käthe-Kruse Manufaktur in Donauwörth ausmacht, ist auch im 21. Jahrhundert noch immer die Handarbeit, die - 120 Jahre nach Erfindung der ersten Puppe - voller Sorgfalt und Hingabe stattfindet und die dem Unternehmen seinen besonderen Ruf beschert.

Wie funktioniert denn nun so eine Manufaktur? Wie werden Puppenkörper geformt, wie entstehen Köpfe, Gesichter, Frisuren? Und was braucht es von der ersten Idee bis zur fertig gekleideten Puppe? - All das gibt es nun persönlich in Augenschein zu nehmen. Ab sofort hat sich die historische Käthe-Kruse-Niederlassung in Donauwörth zur „Erlebnis-Manufaktur“ gemausert. Und das bedeutet, dass Besucher einen Rundgang durch mehrere Produktionsräume unternehmen und dort den Puppenmacherinnen eins zu eins über die Schulter schauen dürfen. Verena Gerber-Hügele (Produktmanagement klassische Puppe) führt dazu mit fachkundigen und unterhaltsamen Details.

Um- und angebaut wurde wohl im Laufe der Jahre, doch der eigentliche Charakter, das Herzstück der Produktion hat sich nur unwesentlich verändert. Durch vier ehemalige Büroräume gibt es nun einen Rundgang, der im museal genutzten Treppenhaus beginnt und dort auch wieder endet. Ein Zeitstrahl führt durch die Jahrzehnte Firmen- und Familiengeschichte, dekoriert mit roten Kistchen, in und auf denen Puppen der jeweiligen Ära sitzen. Der Künstlerfamilie Kruse ist in einige Original-Gemälden nachzuspüren und Büsten aus der Hand von Käthes Ehemann Max Kruse zeigen ein paar Persönlichkeiten. „Das sind alles Dinge, die wir im Lager gefunden haben“, freut sich Verena Gerber-Hügele über die Schätze.

Verena Gerber-Hügele führt durch die Käthe Kruse Erlebnis-Manufaktur. Im Hintergrund: ein Foto von Käthe Kruse

Im ersten Raum geht es thematisch um die Puppenkörper. Man darf fühlen, stopfen und erspüren, wie sie gemacht werden, man darf zuschauen und Fragen stellen. Fast alle Puppenkörper, die es so bei Käthe Kruse gibt, sind in Reih und Glied auf einem Regalbrett aufgereiht. In Raum zwei dürfen die vielfältigen Köpfe bewundert werden. Welche Formate gibt es? Warum sind sie mal leicht, mal schwer? Und wie werden sie gemacht?

Puppenköpfe, wie sie in der Käthe-Kruse-Erlebnis-Manufakturverarbeitet werden.

Raum drei geht einen Schritt weiter: Jetzt sind die Frisuren dran - allesamt aus Echthaar gemacht, gefärbt und onduliert. Und Raum vier ist praktisch die Ideen-Zentrale. Dort werden mit der Designerin die Kollektionen ausgetüftelt, dort wird überlegt, welche Stoffe und welche Themen verwirklicht werden. Ergänzend gibt es den Showroom, wo in Wechselausstellungen und an Ausstellungstischen die ganze Welt der Käthe Kruse noch einmal aufgebaut ist.

Die junge Käthe Kruse in den 1920er Jahren als Schauspielerin in Berlin. Fotos wie dieses sind ebenfalls in der Erlebnis-Manufaktur ausgestellt.

Ab sofort werden nun also Führungen zu 45 Minuten oder zu 90 Minuten angeboten, jeweils mittwochs, donnerstags und freitags. Anmeldungen unter info@kaethe-kruse.de. Ebenso gibt es ein Programm, das im Internet unter www.kaethe-kruse.de/Erlebnismanufaktur abzurufen ist. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung.