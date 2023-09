450 Getränkekisten landen bei Unfall auf der Straße

In Erlingshofen verliert ein Getränkelaster seine Ladung. Dies hat eine längere Sperrung zur Folge.

Ein recht spektakulärer Unfall hat sich am Freitag in Erlingshofen ereignet. Ein Getränkelaster verlor am Nachmittag seine Ladung und sorgte damit für eine stundenlange Sperrung der Ortsdurchfahrt in/aus Richtung Brachstadt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 44-Jährige, der den Lkw steuerte, auf der Bissinger Straße in der Kurve im Bereich des Böllenbachs zu schnell. Die Folge: Die Ladung durchbrach die Alustreben am Auflieger. Der Lastwagen hatte 450 befüllte Getränkekisten geladen. Die verteilten sich laut Polizei über die gesamte Fahrbahn.

Die Bissinger Straße ist rund dreieinhalb Stunden gesperrt

Glücklicherweise konnte ein entgegenkommender Autofahrer noch rechtzeitig bremsen, sodass an dem Pkw kein Schaden entstand. Die Straße musste für rund dreieinhalb Stunden für Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden. Der Sachschaden am Lkw beträgt rund 2000 Euro, der Schaden an der Ladung circa 5000 Euro.

Hinzu kommen die Aufräumarbeiten mit schätzungsweise 2000 Euro. Hier war die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine im Einsatz. Eine Firma stellte zudem einen Gabelstapler. Auch die Freiwillige Feuerwehr Donaumünster/Erlingshofen war mit etwa 15 Kräften vor Ort. (AZ)