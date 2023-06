Autofahrerin übersieht Radfahrer: Rettungswagen bringt Mann in Klinik

Eine Autofahrerin stößt laut Polizei mit einem Rennradfahrer zusammen. Der 73-Jährige erleidet mehrere Verletzungen.

Ein Unfall hat sich am Dienstag um 17.25 Uhr im Tapfheimer Ortsteil Erlingshofen ereignet. Dort fuhr eine 51-jährige Autofahrerin auf der Hiliaria-Lerch-Straße in Richtung Riedlingen. Beim Linkseinbiegen in die Straße Am Märzenfeld übersah die Frau nach Angaben der Polizei einen entgegenkommenden Rennradfahrer und erfasste diesen frontal.

Der 73-jährige Radler, der einen Helm trug, stürzte und wurde mit mehreren Verletzungen an Arm, Hüfte und Bein per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung gebracht. An dem hochwertigen Rennrad sei ein Schaden von etwa 3000 Euro entstanden. Insgesamt betrug die Schadenshöhe geschätzte 6000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin sei vor Ort eine Strafanzeige wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung aufgenommen worden, teilte die Polizei mit. (AZ)

