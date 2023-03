Jubiläum VdK Donaumünster: 75 Jahre, vier Vorsitzende, hunderte Mitglieder

Manche Mitglieder des Sozialverbandes treten seit Jahrzehnten für Menschlichkeit und Inklusion ein. Das Jubiläum fand an einem für den VdK geschichtsträchtigen Ort statt.

"Zukunft braucht Menschlichkeit" - besser hätte der Slogan des Sozialverbandes VdK die anstehenden Aufgaben des Ortsverbandes Donaumünster-Erlingshofen-Rettingen und Tapfheim beim 75-jährigen Gründungsfest nicht überschreiben können. Im Schnelldurchgang beleuchtete der Ortsvorsitzende Hubert Ferber das Geschehene der Vergangenheit, richtete aber auch den Blick in die Zukunft. Dem Festakt vorausgegangen war ein Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder, bei dem Pfarrer Karl Hagenauer betonte, dass die Leistungen des Verbandes verdeutlichen, wie wichtig Menschlichkeit gerade heute sei.

Als "Verband der Körperbehinderten, Arbeitsinvaliden und deren Hinterbliebenen" gründete sich der Ortsverband Donaumünster am 12. Februar 1948 im Gasthaus zur Grenz - dem Ort, an dem nun auch das Jubiläumsfest begangen wurde. Nach Andreas Müller, Josef Jenning und Elsa Jenning steht seit 1987 Hubert Ferber als erst vierter Vorsitzender dem örtlichen Verband vor. Aus 29 Gründungsmitgliedern entwickelte sich der Verband auf stattliche 288 zu einer starken Selbsthilfeorganisation innerhalb der 25 Ortsverbände im Landkreis. Ulrich Wisskirchen und Max Mayershofer begleiteten die Veranstaltung mit schwäbischen Liedern.

VdK erstreitet im Donau-Ries-Kreis über eine Million Euro an Nachzahlungen

Als stellvertretende Kreisvorsitzende stellte Petra Wagner (Oettingen) das Ehrenamt in den Mittelpunkt ihrer Festansprache. Die engagierte Ausübung des Ehrenamtes im Vorstand sei bedeutsam für den Fortbestand des Ortsverbandes. Nicht nur hier, auch in den weiteren 24 Ortsverbänden des Landkreises betreuen über 200 Ehrenamtliche in den Vereinen über 10.300 Mitglieder. Für diesen Personenkreis wurden in der Geschäftsstelle fast 6000 Beratungen, Anträge und Verfahren bearbeitet und daraus 1.318.770 Euro Nachzahlungen erstritten.

Wagner betonte, wie wichtig es sei, Mitglieder vor Ort zu begleiten. Der Isolation und Vereinsamung Kranker und Behinderter wirke der Ortsverband entgegen durch Krankenbesuche, Kaffeenachmittage und Begegnungen zwischen Jung und Alt. Auf die sozialpolitischen Entwicklungen eingehend, unterstrich die Festrednerin die durch den Sozialverband VdK errungenen Fortschritte im Renten- und Pflegerecht. Unterstützend bat sie alle Mitglieder und Verantwortliche den Slogan "Zukunft braucht Menschlichkeit" mit Leben zu füllen.

Alois Schiel (Mitte) ist seit 30 Jahren im VdK-Ortsverband. Neben ihm stehen die stellvertretende VdK-Kreisvorsitzende Petra Wagner (links) und der Vorsitzende Hubert Ferber. Foto: Johann Schiele

Die Stellvertretende Landrätin Claudia Marb stellte die Leistungen des Landkreises, insbesondere im Bereich des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts in den Vordergrund. Bürgermeister Marcus Späth gratulierte zum Jubiläum mit einer Spende.

Einen besonderen Stellenwert nimmt die 40-jährige Mitgliedschaft von Paul Riegg im Ortsverband ein. 30 Jahre lang konnte der Ortsverein auf Alois Schiele, Elisabeth Steinle und Elisabeth Hattler als Mitglieder zählen. Seit 25 Jahren sind Norbert Heinrich, Josef Miller, Sigfried Weizenbeck, Helga Müller, Josefa Rauh, Christian Heinisch und Josef Sprengart dabei. Allen wurden Verbandsauszeichnungen durch die stellvertretende Kreisvorsitzende Petra Wagner und den Ortsvorsitzenden Hubert Ferber übergeben.