Massiver Schaden an geparktem Auto: Die Polizei sucht den Verursacher

In deutlich vierstelliger Höhe bewegt sich der Sachschaden an einem Auto. Das Fahrzeug war über Nacht in Erlingshofen geparkt und wurde von einem Unbekannten beschädigt.

Eine böse Überraschung gab es für einen 54-Jährigen aus Buttenwiesen. Er hatte am Montag gegen 22.30 Uhr sein Auto – einen blauen Mercedes – am Fahrbahnrand der Frohnholzstraße in Erlingshofen geparkt. Als er am nächsten Morgen dorthin zurückkehrte, stellte er eine massive Schleifspur im Lack über die komplette Fahrerseite des Pkws fest. Die Schadenshöhe ist noch nicht abschließend geklärt, bewegt sich jedoch im deutlich vierstelligen Bereich, so teilt die Polizei mit. Da sich der Verursacher nicht meldete, haben die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht aufgenommen. Dazu sicherten sie auch Fremdlackspuren. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

