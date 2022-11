Unbekannter prallt mit seinem Auto gegen eine Hauswand

Die Polizei sucht den Fahrer des Wagens. Er richtete rund 1000 Euro Schaden an und flüchtete.

Am Mittwoch fuhr ein bislang Unbekannter zwischen 15 und 20.15 Uhr mit einem Kraftfahrzeug gegen die Hauswand eines Anwesens in der Donauwörther Straße im Tapfheimer Ortsteil Erlingshofen. Wie die Polizei mitteilt, wurden dort die Mauer sowie die Dachrinne beschädigt. Der Anprall geschah vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren. Es entstand Fremdschaden von rund 1000 Euro. Da sich kein Verursacher meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

