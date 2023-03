Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Erlingshofen

In Erlingshofen ist ein Einbrecher an einer Haustür gescheitert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Erlingshofen offenbar versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Eigentümer des Gebäudes in der Siedlerstraße am Sonntag Aufbruchspuren an der Haustür. Diese konnte der Täter aber nicht öffnen. Der Eigentümer verständigte die Polizei. Diese nahm die Ermittlungen auf. Der Einbruchversuch geschah zwischen dem 6. und 12. März. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)