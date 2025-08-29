Betrunkenes Duo baut Unfall: Wer war der Fahrer?

Ganz schön Ärger eingehandelt haben sich ein junger Mann und ein Jugendlicher, die am späten Donnerstagabend in Rain mit einem Auto verunglückt sind. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts mehrerer Straftaten.

Tatsache ist, dass gegen 22.50 Uhr ein VW Golf auf der Mittelstettener Straße stadteinwärts auf Höhe des Gewerbegebiets „Am Kühgrund“ von der Fahrbahn abkam und gegen einen Maschendrahtzaun prallte. Als kurze Zeit später eine Streife dort ankam, trafen die Beamten einen 19- und einen 15-Jährigen an. Beide waren leicht verletzt und alkoholisiert. Beide stritten ab, Fahrer des VW Golf gewesen zu sein. Sie behaupteten, ein Unbekannter habe den Wagen gesteuert.

Polizei beschlagnahmt nach Unfall in Rain die Kleidung der beiden Autoinsassen

Aufgrund der Gesamtsituation bestand der Polizei zufolge jedoch der dringende Verdacht, dass einer der Anwesenden den Pkw gelenkt hat. Atemalkoholstests ergaben Werte von jeweils etwa einem Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden Blutentnahmen durchgeführt. Zudem wurde das Auto und die Kleidung des jungen Mannes und des Jugendlichen für eine Spurensicherung beschlagnahmt, um herauszufinden, wer tatsächlich der Fahrer war.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund der Alkoholisierung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da keiner der beiden Verdächtigen einen Führerschein besitzt. Zudem hatte der Pkw aktuell keine gültige Zulassung. Damit nicht genug: Die Beamten ermitteln auch gegen den Halter des Pkw - und zwar wegen des Verdachts der Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)