Ernte 2025 im Donau-Ries: Herausforderungen und Chancen für Landwirte

Landkreis Donau-Ries

Licht und Schatten bei der Ernte 2025 im Kreis Donau-Ries

Die Ernte 2025 im Landkreis Donau-Ries zeigt vielversprechende Ergebnisse, doch die Landwirte stehen vor Herausforderungen, welche die Erträge trüben könnten.
Von Thomas Hilgendorf
    Dinkelernte auf einem Feld in der Nähe von Riedlingen. Die Bilanz der Bauern dürfte heuer merklich besser aussehen als voriges Jahr.
    Dinkelernte auf einem Feld in der Nähe von Riedlingen. Die Bilanz der Bauern dürfte heuer merklich besser aussehen als voriges Jahr. Foto: Rudi Brix (Archivbild)

    Die Bauern im Landkreis Donau-Ries schauen heuer mit gemischten Gefühlen auf die Ernte. Wer in den vergangenen Wochen und Monaten die vor Kraft strotzenden goldenen Ähren auf den Feldern gesehen hat, der dürfte vielleicht geahnt haben, dass in diesem Jahr wieder mit steigenden Erträgen gerechnet werden kann. Zudem: Nach mehreren Jahren der Trockenheit oder eher punktueller Regengüsse gab es seit Frühjahr ausreichend flächendeckende Niederschläge. Doch Kreisobmann Karlheinz Götz vom Bayerischen Bauernverband (BBV) muss ein wenig Wasser in den Wein gießen - trotz voller Lager und aussichtsreicher noch anstehender Ernten gebe es in mehrerlei Hinsicht Grund zur Sorge.

