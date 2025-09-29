Icon Menü
Erntedankfest in der Christuskirche: Spendenaktion für die Tafel am 6. Oktober

Donauwörth

Erntedank-Spenden-Aktion in der Christuskirche

Am Sonntag, 6. Oktober, lädt die evangelische Gemeinde in Donauwörth zum großen Erntedankfest in der Christuskirche ein. Lebensmittelspenden für die Tafel gesucht.
    Die Christuskirche in Donauwörth soll saniert werden - der Erlös des Erntedankfestes kommt der Sanierung zugute.
    Die Christuskirche in Donauwörth soll saniert werden - der Erlös des Erntedankfestes kommt der Sanierung zugute. Foto: Thomas Hilgendorf

    Die evangelische Gemeinde in Donauwörth plant für den kommenden Sonntag, 6. Oktober, ein großes Fest zu Erntedank. Nach dem Familiengottesdienst in der Christuskirche um 10 Uhr findet ein Eintopf- und Suppenschmaus im Gemeindehaus statt. Der Erlös des Festes kommt der Sanierung der Kirche zugute.

    Für den Erntedankaltar werden noch haltbare Lebensmittel gesucht. Diese werden nach dem Erntedankfest an die Tafel der Caritas in Donauwörth gespendet. Spender können die Gaben am Samstag, 4. Oktober, bis 15 Uhr in der Christuskirche an der Pflegstraße abgeben. (AZ)

