Erntedank-Spenden-Aktion in der Christuskirche

Die evangelische Gemeinde in Donauwörth plant für den kommenden Sonntag, 6. Oktober, ein großes Fest zu Erntedank. Nach dem Familiengottesdienst in der Christuskirche um 10 Uhr findet ein Eintopf- und Suppenschmaus im Gemeindehaus statt. Der Erlös des Festes kommt der Sanierung der Kirche zugute.

Für den Erntedankaltar werden noch haltbare Lebensmittel gesucht. Diese werden nach dem Erntedankfest an die Tafel der Caritas in Donauwörth gespendet. Spender können die Gaben am Samstag, 4. Oktober, bis 15 Uhr in der Christuskirche an der Pflegstraße abgeben. (AZ)