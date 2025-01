Neues Reparaturcafé wird im März eröffnet

Ein neues Reparaturcafé wird am Freitag, 7. März, in Mertingen eröffnet. Es ist die siebte Einrichtung dieser Art im Landkreis Donau-Ries, die diesmal in Zusammenarbeit mit dem AWO-Ortsverein Mertingen ins Leben gerufen wurde. Die feierliche Eröffnung findet im AWO-Café des Seniorenheims im Friedrich-Bauer-Weg 6 statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, zwischen 14 und 17 Uhr vorbeizukommen.

Landrat Stefan Rößle freut sich laut einer Pressemitteilung über die wachsende Zahl ehrenamtlicher Reparaturinitiativen: „Das Reparatur-Café Donau-Ries in Mertingen zeigt, wie wichtig gemeinschaftliches Engagement ist. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen bereit sind, ihre Zeit und ihr Wissen für andere einzusetzen. Damit leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, sondern fördern auch das Miteinander im Landkreis.“ Neben Elektrogeräten können auch andere Gegenstände wie Textilien repariert werden. Für die Reparaturen stehen engagierte Helferinnen und Helfer zur Verfügung, die ihr handwerkliches Geschick einbringen.

Das sind die Reparaturcafés im Landkreis

Zusätzlich wird Unterstützung im Umgang mit digitalen Geräten wie Handys und Tablets angeboten. Dabei erhalten die Teilnehmenden Hilfe beim Einrichten von E-Mail-Accounts, bei der Nutzung von Apps für den Alltag oder beim Zugang zu Wlan. Zusammen mit den bereits bestehenden Reparatur-Cafés in Forheim, Nördlingen, Donauwörth, und Harburg sowie den zwei weiteren Reparaturinitiativen in Wemding und Deiningen existieren damit bereits sieben ehrenamtliche Werkstätten für gemeinschaftliches Instandsetzen defekter Gebrauchsgegenstände im Landkreis.

Wer handwerklich begabt ist oder unterstützen möchte, kann sich jederzeit melden und das Team in Mertingen verstärken. In der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit unter der Leitung von Klemens Heininger steht die Ehrenamtsbeauftragte Karin Brechenmacher unter der Mail-Adresse ehrenamt@lra-donau-ries.de und Telefon 0906/74-143 den Vereinen und Ehrenamtlichen zudem gerne persönlich zur Verfügung. (AZ)