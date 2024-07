„Sexpressing“: Unbekannte Person erpresst Mann mit Nacktbild

Ein Mann in Donauwörth ist am Montag im Internet mit Nacktbildern erpresst worden. Wie die Polizei mitteilt, schickte der 37-Jährige einer unbekannten Person, die er zuvor über das Netz kennengelernt hatte, intime Fotos von sich selbst. Der Chatpartner forderte daraufhin eine höhere Bargeldsumme. Andernfalls, so drohte er, würden die Bilder im Internet verbreitet.

Der Mann ließ sich auf die Zahlung nicht ein und erstattete Anzeige bei der Polizei. (AZ)