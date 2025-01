Zum ersten Mal startet eine Medizinstudentin ihre Ausbildung im Donauwörther Krankenhaus

Johanna Bachmann gehört zu den Besten in Deutschland. Doch nicht nur deswegen ist man hier stolz auf sie in der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth. Bachmann ist die erste Studentin der Universitätsklinik Augsburg, die im landkreiseigenen gemeinsamen Kommunalunternehmen (gKU) tätig ist. Auf den medizinischen Nachwuchs setzen die Krankenhäuser im Kreis Donau-Ries ihre Hoffnungen - der könnte nicht nur in den Kliniken für Entlastung sorgen.

