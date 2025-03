Erste Wahlen im evangelischen Dekanat Donau-Ries

Im neugegründeten evangelischen Dekanatsbezirk Donau-Ries sind die ersten neuen Strukturen und Personalentscheidungen gefallen. Getroffen wurden diese zum einen bei der Sitzung der Dekanatssynode, die sich jüngst im Gemeindezentrum in Nördlingen traf. In der Dekanatssynode sind alle Kirchengemeinden des Dekanates durch ein Mitglied des Kirchenvorstandes vertreten, ebenso alle Pfarrerinnen und Pfarrer und weitere berufene Mitglieder.

Zum Auftakt der Synode stand ein kurzer geistlicher Impuls von Dekan Frank Wagner. Er bedankte sich besonders bei den Mitgliedern des bisherigen Übergangsdekanatsausschuss, die in den letzten Wochen und Monaten vieles geplant und beschlossen haben. In seinem Grußwort wies Oberbürgermeister David Wittner (Nördlingen) auf die gute Zusammenarbeit der Stadt Nördlingen mit der evangelischen Kirchengemeinde hin und wünschte auch der neuen Dekanatssynode Donau-Ries einen guten Verlauf.

Beauftragte für die neuen evangelischen Regionen im Kreis Donau-Ries

In einem ersten Durchgang erfolgte die Wahl der beiden Präsiden (Mitglieder der Präsidiums) der Dekanatssynode. Gewählt wurden Ines Meierhuber aus der Kirchengemeinde Auhausen sowie Johannes Amerdinger aus der Kirchengemeinde Mauren.

Im zweiten Durchgang fand die Wahl zum neuen Dekanatsausschuss statt. Der Dekanatsausschuss ist die ständige Vertretung der Dekanatssynode. Er vertritt den Dekanatsbezirk gerichtlich und außergerichtlich, koordiniert die kirchliche Arbeit im Dekanatsbezirk und plant die gemeinsamen Vorhaben. Er arbeitet mit den Kirchenvorständen und Vertretern der besonderen kirchlichen Arbeitsbereiche zusammen.

Gewählt wurden folgende Frauen und Männer:

Für die Region Nord: Marion Schauer (Kirchengemeinde Wallerstein), Hermann Kist (KG Oettingen), Pfarrer Andreas Funk (Löpsingen).

Für die Region West: Katrin Benning-Lill (KG Forheim), Johannes Ziegelmeier (KG Nördlingen), Pfarrer Martin Reuter (KG Nördlingen).

Für die Region Mitte: Bernd Lang (KG Großelfingen), Catherina Richter-Bichlmeier (KG Wemding), Pfarrerin Regine Kellermann (KG Harburg).

Für die Region Süd: Heike Ritzka (KG Donauwörth), Petra Kober (KG Brachstadt), Pfarrer Markus Paulsteiner (ab 1. September KG Donauwörth).

Im weiteren Verlauf der Synode informierte Dekan Wagner die Anwesenden über die zukünftige Struktur der Dekanatsfrauenbeauftragten, das Thema der sogenannten Ergänzungszuweisung sowie die Zukunft des neuen Kirchenkreises Schwaben-Altbayern. Ein gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst in der Kapelle des Altenheim St. Vinzenz rundete die erste Synode ab.

Entscheidungen über Verantwortliche in den Arbeitsbereichen

Weitere Entscheidungen erfolgten dann zum anderen in der Sitzung des neu gewählten Dekanatsausschusses. So wurden weitere Mitglieder in den Dekanatsausschuss berufen, konkret Christa Müller für das Bildungswerk, Johannes Beck für die Diakonie, Sabine Laur für den Bereich der Schule und Diakonin Miriam Pröger für die Jugend.

Neu gewählt wurde auch die Stellvertretung für Dekan Wagner. Diese übernehmen in Zukunft Pfarrerin Katharina Seeburg (Pfarrerin der KG Kleinsorheim und Großsorheim) sowie Pfarrer Heiko Seeburg (Pfarrer in Deiningen und Fessenheim), die sich die Aufgaben funktional teilen werden. Zu neuen Dekanatsfrauenbeauftragten wurden Gerda Fuchs aus Lehmingen und Rosa Wersinger aus Harburg ernannt. (AZ)