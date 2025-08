Gänsehautfeeling beim ersten Open Air in Blossenau

„Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen“, freut sich Marina Steidle vom jungen B+ Eventteam. Zum Zehnjährigen Bestehen des B+ Zentrums in Blossenau fand zum ersten Mal ein großes OpenAir auf dem Gelände des neuen B+ Loop statt. „Sounds im Grünen“ sollte ein Musik- und Familienfest werden. Auf dem Steinpodium baute das B+ Team eine professionelle Bühne auf. Bernhard Kamprad stellte die aufwändige Licht- und Tontechnik zur Verfügung. „Schon der erste Test war ein Gänsehautmoment,“ erzählt Susanne Rottmeir. Es sollten noch mehr folgen.

Neun Gruppen waren dem Aufruf gefolgt: „Bühne frei für dich und deine Musik. Der Applaus ist deine Gage“. „Mehr hätten wir auch nicht annehmen können“, stellt Marina Steidle fest. Von 16 bis 1 Uhr nachts folgte ein Auftritt dem nächsten – mit einer beeindruckenden Bandbreite. Der Kinder- und Jugendchor aus Eichstätt machte den Anfang. Gefolgt von der „Weihrauchmafia“, einem Kirchen- und Ministranten Chor aus Wellheim. Er wurde begleitet von „Chords by us“, die mit bekannten Hits zum Mitsingen einluden. Viele Kinder tanzten begeistert mit.

Viele tanzten vor der Bühne mit

Die Kids hatten auch eine Menge Spaß an den Kletter- und Spielgeräten und Gänsehautmomente im Planschbecken und auf der Wasserrutsche. Die Eltern gönnten sich derweil einen Drink an der Bar und machten es sich in den Sitzgruppen gemütlich. Den Appetit stillte das B+ Küchenteam mit frischgebackenen Köstlichkeiten.

Auf der Bühne ging es weiter mit der Eichstätter Studentin Julia Urich, die mit ihrer warmen Stimme und eigenen Songs berührte. Manfred Rehm ist Liedermacher und trug im Duett mit Sabine Aschenbrenner auch bekannte Popsongs vor. Rockig wurde es mit Rudi Biber – the Bavarian. Der Gitarrist und Sänger aus Gammerfeld animierte viele zum Mittanzen. „Krachert bayerisch“ wurde es mit dem Firlefranz. Der Pöttmesser Franz Breitsameter hatte das Publikum sofort auf seiner Seite und brachte alle zum Lachen.

Bis 1 Uhr herrschte beste Partystimmung

Im Dunkeln kam die Lightshow voll zur Geltung. Ton und Musik wurden perfekt abgestimmt von Bernhard Kamprad und Tobias Weigl. Die beiden Bands „Make Tones“ aus Neuburg und „Rooftop Rookies“ aus Monheim heizten dem Publikum richtig ein. Auch ein Regenschauer verhinderte nicht, dass bis 1 Uhr beste Partystimmung herrschte.

Die Akteure waren alle begeistert von der Bühne, von der Atmosphäre und vor allem vom Publikum. Das belohnte die Auftritte mit viel Applaus und lautstark eingeforderten Zugaben und sorgte für Gänsehautmomente bei den Musikern. Einige wird man im B+ Zentrum sicher wiedersehen. (Eva Münsinger)

