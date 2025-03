Omas gegen Rechts: Gleichgesinnte gesucht

Auf vielen Demos für Demokratie und gegen Ausgrenzung sind sie mit pinkfarbenen Mützen, bunten Schildern oder entsprechenden Regenschirmen zu sehen: die „Omas gegen Rechts“. Die Gruppierung, mit Ursprung in Österreich, hat aktuell auch hierzulande enormen Zulauf. Inzwischen ist die Initiative in mehr als 150 deutschen Städten aktiv. Im Landkreis Donau-Ries sucht man bislang allerdings vergebens. Das will Uschi Böhm aus Harburg nun ändern.

Auf der letzten Demonstration vor der Bundestagswahl in Nördlingen kommt Uschi Böhm mit einigen Frauen ins Gespräch. „Eine Frau hatte einen Button, auf dem Omas gegen Rechts stand“, berichtet Böhm, die sich als Bilanzbuchhalterin bei den Grünen in Harburg engagiert. Schnell war jedoch klar, dass es bisher keine entsprechende Gruppe im Landkreis gibt. Böhm will jetzt Pionierarbeit leisten: „Was es nicht gibt, das muss man machen“, sagt sie.

In der Mitte des Landkreises: Erstes Treffen der Omas gegen Rechts in Harburg

„Omas gegen Rechts“ ist eine überparteiliche Initiative, bei der sich mittlerweile über 30.000 Menschen für eine starke Demokratie, Vielfalt und Toleranz einsetzen. Der Dachverein der Omas gegen Rechts Deutschland e. V. finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und über Spenden. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und erhalten keine Vergütung für ihr Engagement. Eine Mitgliedschaft in dem Verein, das erfährt Uschi Böhm durch einen Anruf dort, ist für eine lokale Gruppe allerdings nicht notwendig. „Eigentlich braucht man sich nur zu vernetzen“, erklärt Böhm.

Das möchte sie nun in die Tat umsetzen. „Harburg ist in der Mitte des Landkreises. Das bietet sich als Treffpunkt an“, findet sie. Das erste Treffen der Omas gegen Rechts in der Region findet am 27. März um 15 Uhr in der Burgschänke statt. „Da kann man gut parken und von da aus auch spazieren gehen“, begründet Böhm die Wahl des Ortes.

In über 150 Gemeinden in Deutschland gibt es mittlerweile „Omas gegen Rechts"-Gruppen. Foto: Glomex (Symbolbild)

Bei dem Treffen möchte Böhm das weitere Vorgehen mit allen Interessierten besprechen. Dabei will sie zunächst eine WhatsApp-Gruppe erstellen und weitere Termine ausmachen. „Auch wenn keine konkrete Aktion ansteht, könnte man sich alle vier bis sechs Wochen treffen“, so Böhm. Die Gruppierungen in anderen Gemeinden sind dafür bekannt, gemeinsam auf Demos zu gehen und Mahnwachen abzuhalten sowie Lesungen oder Diskussionsrunden zu veranstalten. Uschi Böhm hat zwar die Initiierung der Gruppe im Landkreis Donau-Ries in die Hand genommen, deren konkrete Ausgestaltung ist aber noch offen. Es sei wichtig, dass in Zukunft die Gruppe gemeinsam entscheide, wofür sie sich einsetzen und welche Aktionen sie starten, betont sie.

Böhm freut sich auf viele Gleichgesinnte am 27. März, die sich als Omas gegen Rechts vernetzen wollen und „Gesicht zu zeigen, wo immer nötig“. „Nie wieder ist jetzt“, betont sie im Hinblick auf dein Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft. Eine Vorabanmeldung ist notwendig. Bei Fragen können Interessierte aber vorab Kontakt über die E-Mail-Adresse omasgegenrechts.donauries@web.de aufnehmen.