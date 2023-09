Monheim

12:00 Uhr

Premiere im Stadtrat Monheim: "Fragen an den Bürgermeister" stehen auf Agenda

Im Stadtrat Monheim gibt es ab sofort den Tagesordnungspunkt "Fragen an den Bürgermeister". Erstmals wurde dieser praktiziert - allerdings weilt Günther Pfefferer gerade im Urlaub.

Plus Im Monheimer Stadtrat gab es eine Premiere, den Stadtchef betreffend. Und das, obwohl Günther Pfefferer gar nicht anwesend war.

Vor der Sommerpause hatten die Mitglieder des Monheimer Stadtrats mehrheitlich dafür votiert, im öffentlichen Teil der Sitzungen stets den Tagesordnungspunkt „Fragen an den Bürgermeister“ aufzuführen. In der vergangenen Sitzung war dies nun erstmals der Fall und wurde im Gremium auch gleich genutzt – obwohl der Bürgermeister selbst gar nicht anwesend war.

Rathauschef Günther Pfefferer ( CSU) weilte nämlich noch im Urlaub, seine Stellvertreterin Anita Ferber (PWG) leitete die Sitzung. An sie wandte sich Andreas Pelzer ( SPD). In der Stadtzeitung sei veröffentlicht worden, dass die neue Pumptrack-Anlage für Kinder und Jugendliche nun fertiggestellt wäre – aber noch nicht zur Nutzung freigegeben ist. Pelzer erkundigte sich nach den Gründen, schließlich wecke die fertige Anlage bei der jungen Zielgruppe gewisse Begehrlichkeiten. Ferber und Stadtbaumeister Richard Meyer verwiesen auf eine Auskunft des Betreibers, nachdem an wichtigen Stellen der neu geschaffenen Biker-Strecke noch Rasen anwachsen müsse. „Dass die Anlage auch ohne Freigabe bereits benutzt wird, ist uns bekannt“, meinte Ferber. Sie informierte, dass die offizielle Eröffnung für Samstag, 7. Oktober, vorgesehen ist.

