Erweiterung der Müll-Deponie in Binsberg geht zügig voran

Der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) setzt die Erweiterung der Deponie Binsberg bei Donauwörth planmäßig um. „Mit dem Einbauabschnitt EBA IV wird ein bedeutender Schritt zur langfristigen Sicherstellung der Entsorgungskapazitäten in der Region vollzogen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands. Die Kosten für diese größte AWV-Investition der vergangenen Jahre in dessen Infrastruktur belaufen sich auf rund 7 Millionen Euro. Die Bauarbeiten sind auf die Dauer von etwa zweieinhalb Jahren angelegt und haben mittlerweile die Halbzeit erreicht.

Bereits im Jahr 1992 wurde der Einbauabschnitt EBA IV durch die Regierung von Schwaben planfestgestellt. Die Erweiterung ist notwendig, da in absehbarer Zeit die Verfüll-Kapazität der Deponie erschöpft ist. Voraussichtlich Mitte Mai 2026 wird es bereits soweit sein, lässt der AWV wissen.

Die weiteren Planungen reichen für die nächsten 30 bis 40 Jahre

Die neue Einbaufläche umfasst 1,38 Hektar und wird ein Abfallvolumen von rund 77.130 Kubikmetern aufnehmen können. Eingebaut werden dort thermisch nicht behandelbare Abfälle mit Zulassung für die Deponie der Klasse DK I und DK II, wie beispielsweise Asbest und Baumischabfälle. „Die Erweiterung ist dringend notwendig und wird mit hoher Priorität realisiert“, so Emma Christa, Werkleiterin des AWV. „Wir sind froh, dass die örtlichen Gegebenheiten in Binsberg den Ausbau ermöglichen. Bei aktueller Einbaugeschwindigkeit von 7000 Kubikmetern pro Jahr wird der neue Abschnitt voraussichtlich acht bis zehn Jahre genutzt werden können.“ Auch für den folgenden Abschnitt gebe es bereits Planungen. Wie Christa sagt, sei damit dann „die Entsorgung für die nächsten 30 bis 40 Jahre sichergestellt“.

Mensch und Umwelt sollen geschützt werden, so AWV-Werkleiterin Emma Christa

Besonderes Augenmerk liegt nach Auskunft der Werkleiterin auf dem Schutz von Mensch und Umwelt: „Sickerwasser wird zuverlässig aufgefangen und behandelt, Schadstoffe wie Asbest gelangen nicht in die Umwelt. Die Bauarbeiten erfolgen unter strengen Sicherheitsvorgaben um alle technischen sowie umweltrechtlichen Standards einzuhalten.“

Die Bedeutung des Projekts unterstreicht die Unterbringung von Mitarbeitern der Baufirma in drei Wohnwagen direkt auf dem Gelände während der Bauphase. Dank der großen Einsatzbereitschaft können so die Bauabschnitte kontinuierlich überwacht werden. Mit der Erweiterung der Deponie Binsberg will der AWV „ein klares Zeichen für nachhaltige Abfallwirtschaft und verantwortungsvolle Infrastrukturplanung“ setzen. Wie Christa sagt, bedeute dies „für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen die Gewährleistung einer langfristigen Entsorgungssicherheit“. (AZ)