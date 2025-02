Es ist eine Nacht, die die Beteiligten wohl so schnell nicht vergessen werden. Im Sommer des vergangenen Jahres kommt es nach der Hangover-Party in Mertingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe junger Menschen und einem 18-Jährigen. Der soll in deren Verlauf einen Mann und eine Frau geschlagen haben, so wirft es ihm die Anklage im Amtsgericht Nördlingen vor.

Bill Titze

Nördlingen

Gericht