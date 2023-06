Betrunkener Radler stürzt auf Heimweg in Etting

Auf dem Nachhauseweg von einer Veranstaltung stürzt ein 20-jähriger Rainer in Etting alkoholisiert vom Fahrrad.

Ein 20-jähriger Rainer stürzte am frühen Sonntagmorgen gegen 03.15 Uhr von seinem Fahrrad. Laut Polizei war er auf dem Nachhauseweg von einer Veranstaltung. Zuvor hatte er womöglich etwas zu tief ins Glas geschaut. Auf Höhe des Brunnenhofwegs in Etting verlor er allein beteiligt aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrrad, stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Der Fahrradfahrer erlitt mehrere Platzwunden am Kopf und wurde ins Krankenhaus Neuburg gebracht. Dort wurden seine Verletzungen behandelt. Da aufgrund seiner Alkoholisierung ein Vergehen der Trunkenheit im Verkehr im Raum steht, wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. (AZ)