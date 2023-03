Etting

Betrunkener verirrt sich im Rausch in fremdes Grundstück

In 40-Jähriger war in Etting so betrunken, dass er sich auf das Frundstück einer Anwohnerin verlief. Die Rainer Polizei sorgte für ein Nachtquartier.

Eine Frau aus dem Rainer Ortsteil Etting teilte der Polizeiinspektion Rain am Samstag kurz vor 22.30 telefonisch mit, dass sich ein ihr verdächtig vorkommender, unbekannter Mann auf ihrem Grundstück aufhielt. Der 40-Jährige konnte noch vor Ort durch die Streifenbeamten angetroffen werden. Nach der erfolgten Abklärung stellte sich allerdings heraus, dass sich der stark alkoholisierte Mann aus Polen alleine kaum noch auf den Beinen halten konnte - und zudem auch keine Unterkunft für die Nacht hatte. Laut seinen eigenen Angaben wollte er die Nacht über in seinem in unmittelbarer Nähe geparkten Auto schlafen. Damit er nicht zu Schaden kommt, wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen und durfte seinen Rausch bei der Polizei in Rain ausschlafen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Nordheim Polizei stoppt Fahrer mit 2,4 Promille am Steuer

