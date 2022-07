Lkw stößt bei Etting mit einem Kleinwagen zusammen

Dieser Unfall hätte böse ausgehen können. Eine 81-Jährige übersieht bei Etting einen Lastwagen. Der Unfall geht vergleichsweise glimpflich ab.

Das war Glück im Unglück: Nahe dem Rainer Stadtteil Etting ist ein Kleinwagen mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Unfall ging nach Angaben der Polizei mit Blechschaden und einer Leichtverletzten ab.

Verursacherin war eine 81-Jährige, die von Tödting her nach links in die Kreisstraße einbiegen wollte. Dabei übersah die Rentnerin einen von links nahenden Sattelzug. Dieser krachte gegen die Front des Pkw. Der Laster war mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit unterwegs. Zudem verhinderte der 25-Jährige, der den Lkw steuerte, mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver schlimmere Folgen.

Die Seniorin erlitt nach erstem Anschein leichtere Blessuren und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Schaden am Lkw beträgt schätzungsweise 5000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Etting vor Ort. (AZ)