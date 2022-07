Wieder ein Todesopfer nach einem Verkehrsunfall im Lechgebiet

Was zunächst nach einem eher glimpflichen Ausgang aussah, hat nun doch ein tragisches Ende genommen. Eine Rentnerin ist nach einem Unfall bei Etting gestorben.

Was zunächst nach einem eher glimpflichen Ausgang ausgesehen hatte, hat doch ein tragisches Ende genommen: Eine 81-Jährige, die am 21. Juli in einen Verkehrsunfall nahe des Rainer Stadtteils Etting verwickelt war, ist nun im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich vergangene Woche auf der Kreisstraße bei Etting. Die Frau hatte mit ihrem Auto beim Einbiegen nach links in die Kreisstraße die Vorfahrt eines von links herannahenden Sattelzuges missachtet und war mit diesem zusammengestoßen. Die Rentnerin war zunächst mit augenscheinlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Donauwörth gekommen. Dort wurden jedoch den Beamten zufolge schwerere Unfallfolgen diagnostiziert, und sie wurde unmittelbar in die Uniklinik nach Augsburg verlegt. Dort starb sie am Donnerstag.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte es nahe eines anderen Rainer Stadtteils ebenfalls einen verheerenden Unfall gegeben. Dabei waren zwei junge Männer ums Leben gekommen. Ein voll besetztes Auto war bei Wächtering gegen einen Baum gekracht. Im Fahrzeug saßen fünf Fußballspieler, die auf dem Heimweg von einem Auswärtsspiel waren. (AZ)