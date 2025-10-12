Evangelische Gemeinde verschenkte Geld: Das ist das Ergebnis der Aktion

Es war eine Aktion, die für einiges Aufsehen sorgte. Mitte Juni verteilte die Evangelische Gemeinde Donauwörth in einem Gottesdienst 150 Umschläge mit jeweils zehn Euro an die Besucher. Sie verschenkte also insgesamt 1500 Euro. Doch die Menschen sollten das Geld natürlich nicht verprassen. Vielmehr waren sie angehalten, dieses in kreativen Aktion zu vermehren, um so zur anstehenden Sanierung der Christuskirche beizutragen. Zu Erntedank gingen nun die letzten Umschläge zurück an die Gemeinde.

Insgesamt rund 5800 Euro kamen zusammen, wie Pfarrer Markus Paulsteiner berichtet. Bei einer ersten Zwischenbilanz beim Gemeindefest lagen die Einnahmen bei 4000 Euro. Seitdem seien immer wieder Umschläge zurückgekommen. „Richtung Erntedank kamen dann noch einmal zwischen 300 und 400 Euro.“ Unter dem Strich bleibt also abzüglich der ausgegebenen 1500 Euro ein Gewinn von 4300 Euro.

Anfang 2026 sollen Gemeindemitglieder über Pläne für Christuskirche informiert werden

Nicht nur aus finanzieller Sicht wertet Paulsteiner die Aktion als Erfolg. „Wir konnten dadurch auch auf die Sanierung aufmerksam machen.“ Auch aus theologischer Sicht bewertet der Pfarrer die Idee als sinnvoll. Schließlich gehöre es zum Glauben, dass jeder Begabungen habe und diese für die Gemeinschaft einsetzen könne. „Dass jeder etwas für diese Gemeinschaft zurückgeben konnte, das fand ich schon einen guten Gedanken.“ Tatsächlich ließen sich die Menschen einiges einfallen, malten zum Beispiel Postkarten oder verkauften geerntete Kirschen: „Es hat auf jeden Fall in der ganzen Gemeinde ein Bewusstsein für die Sanierung geschaffen.“

Diese wird nicht billig, 333.000 Euro möchte die Gemeinde dafür sammeln, denn die Landeskirche wird nicht die gesamte Rechnung tragen können. „Dass die Kirche barrierefrei wird“, ist schlicht eine Notwendigkeit“, begründet Paulsteiner einen Teil der anvisierten Maßnahmen. Darüber hinaus fiel zum Beispiel schon der Putz von den Wänden. Auch eine Umgestaltung des Raumkonzepts sei vorgesehen. Derzeit schauten die Fachplaner auf die Planungen. Im Januar oder Februar des kommenden Jahres soll dann eine Gemeindeversammlung stattfinden, um über die Pläne zu informieren. „Ich hoffe, dass wir bis dahin auch schon Kostenberechnungen haben“, so Paulsteiner. Nicht ausgeschlossen ist es, dass es zu weiteren kreativen Aktionen kommt. „Wir haben da ein gutes Team zusammen, das sich darüber Gedanken macht.“ Paulsteiner betont aber auch, dass es ebenso einen anderen Weg für die Menschen gibt, um zu helfen: nämlich das Spenden.