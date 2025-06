So verlief die 10-Euro-Aktion der evangelischen Christuskirche

Eine außergewöhnliche Idee erregt Aufsehen: Damit hätte Dekan Frank Wagner nicht gerechnet, dass sich bayernweite Radio- und Fernsehsender auf den DZ-Bericht hin bei ihm melden würden. Doch die Geld-verschenk-Aktion der evangelischen Christuskirche in Donauwörth „schlug ein wie eine Bombe“. Und das nicht nur bei den Medien: In den beiden Sonntags-Gottesdiensten wurden nahezu 150 Kuverts mit jeweils 10 Euro Inhalt an die Besucherinnen und Besucher verschenkt (wir berichteten).

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christuskirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kuvert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis