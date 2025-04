Neuer Jugendfeuerwehren-Sprecher im Landkreis Donau-Ries

Bei der Versammlung der Kinder- und Jugendwarte der Jugendfeuerwehren im Landkreis Donau-Ries haben die anwesenden Vertreter einen neuen Kreisjugendsprecher gewählt. Fabian Bittner aus Oettingen setzte sich gegen die Konkurrenz durch.

Erstmals erfolgte die Wahl durch die Jugendsprecher der einzelnen Nachwuchsfeuerwehren. Von denen gibt es in der Region rund 100. Der Sprecher wird künftig als Delegierter die Interessen der Feuerwehrjugend auf übergeordneter Ebene vertreten, sowohl im Kreisjugendring als auch im Bezirksjugendforum der Jugendfeuerwehr Schwaben.

Der neue Kreisjugendsprecher der Feuerwehren kommt aus Oettingen

Fabian Bittner, der mit seinen 17 Jahren bereits engagiert in der Jugendfeuerwehr Oettingen tätig ist, freut sich einer Pressemitteilung zufolge auf seine neue Aufgabe. Er wolle eine wichtige Rolle dabei spielen, die Anliegen und Ideen der jungen Feuerwehrmitglieder im Landkreis zu bündeln und in den entsprechenden Gremien zu vertreten. Mit dieser Wahl ist den Verantwortlichen zufolge ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit und Vernetzung der Jugendfeuerwehren im Donau-Ries-Kreis getan.

Kreisbrandrat Heinz Mayr und das Team der Jugendarbeit des Kreisfeuerwehrverbands gratulierten Fabian Bittner, wünschten ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion und erklärten, die freuten sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit. (AZ)