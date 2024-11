Autofahrer ist ohne gültigen Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Freitagabend kontrollierten Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth gegen 17.15 Uhr einen 47-jährigen Autofahrer in der Industriestraße in Donauwörth. Dabei stellten sie fest, dass der Mann trotz eines Wohnsitzes in Deutschland mit einem ungültigen ausländischen Führerschein unterwegs war. Sie leiteten daher ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnsitz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis