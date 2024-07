Rollerfahrer unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch in der Donauwörther Parkstadt den Fahrer eines Elektro-Tretrollers (E-Scooters) gestoppt, der sich offenbar doppelt strafbar gemacht hat. Die Beamten überprüften den 40-Jährigen in er Sternschanzenstraße. Ein Alkohol-Schnelltest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Zudem reagierte ein Drogen-Schnelltest positiv auf Cannabisprodukte.

Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sollte laut Polizei die Ergebnisse bezüglich Alkohol und Rauschgift bestätigt werden, drohen dem Fahrer ein Bußgeld und ein Fahrverbot. (AZ)