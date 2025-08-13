Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Fahrer von E-Scooter macht sich in Donauwörth doppelt strafbar

Donauwörth

E-Scooter auf Gehweg und ohne Versicherung: Anzeige

Die Polizei erwischt in Donauwörth einen Jugendlichen mit einem Elektro-Tretroller. Der 17-Jährige hat sich doppelt strafbar gemacht.
    • |
    • |
    • |
    Der Fahrer eines E-Scooters hat sich in Donauwörth doppelt strafbar gemacht.
    Der Fahrer eines E-Scooters hat sich in Donauwörth doppelt strafbar gemacht. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Doppelt strafbar gemacht hat sich der Fahrer eines Elektro-Tretrollers in Donauwörth. Der 17-Jährige war am Dienstag gegen 12 Uhr in der Dillinger Straße verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs. Dies beobachtete eine Streife der Polizei. Im Rahmen einer folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem E-Scooter kein gültiges Kennzeichen angebracht war. Ein Versicherungsvertrag bestand ebenfalls nicht.

    Es erfolgte eine Strafanzeige wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Elektrokleinstfahrzeugeverordnung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden