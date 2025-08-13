E-Scooter auf Gehweg und ohne Versicherung: Anzeige

Doppelt strafbar gemacht hat sich der Fahrer eines Elektro-Tretrollers in Donauwörth. Der 17-Jährige war am Dienstag gegen 12 Uhr in der Dillinger Straße verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs. Dies beobachtete eine Streife der Polizei. Im Rahmen einer folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem E-Scooter kein gültiges Kennzeichen angebracht war. Ein Versicherungsvertrag bestand ebenfalls nicht.

Es erfolgte eine Strafanzeige wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Elektrokleinstfahrzeugeverordnung. (AZ)