Unfallflucht: Fahrer von grünem Auto gesucht

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Rain einen Unfall gebaut, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Vermutlich war der Verursacher mit einem grünen Fahrzeug unterwegs.

Die Unfallflucht passierte zwischen 9 und 11 Uhr in der Schlossstraße. Dort parkte eine 46-Jährige ordnungsgemäß ihren Pkw. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie an der rechten vorderen Stoßstange eine Beschädigung fest. Die Polizei sicherte an dem Pkw grüne Lackspuren. Der Sachschaden am Auto des Opfers beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/7007-0. (AZ)