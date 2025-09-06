Icon Menü
Fahrer von Transporter in Monheim unter Alkohol

Fahrer von Transporter unter Einfluss von Alkohol

Die Polizei stoppt in Monheim einen 41-Jährigen, der angetrunken ist. Das sind die Folgen.
    Die Polizei hat in Monheim einen Mann erwischt, der unter Alkoholeinfluss mit einem Transporter unterwegs war.
    Die Polizei hat in Monheim einen Mann erwischt, der unter Alkoholeinfluss mit einem Transporter unterwegs war. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat am Freitag in Monheim einen Transporterfahrer gestoppt, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Beamten kontrollierten den 41-Jährigen gegen 17.15 Uhr im Altweiherweg und stellten fest, dass der Mann eine „Fahne“ hatte.

    Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Der Fahrer muss jetzt mit einem Bußgeld, einem einmonatigen Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. (AZ)

