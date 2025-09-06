Fahrer von Transporter unter Einfluss von Alkohol

Die Polizei hat am Freitag in Monheim einen Transporterfahrer gestoppt, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Beamten kontrollierten den 41-Jährigen gegen 17.15 Uhr im Altweiherweg und stellten fest, dass der Mann eine „Fahne“ hatte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Der Fahrer muss jetzt mit einem Bußgeld, einem einmonatigen Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. (AZ)