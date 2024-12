Fahrer von VW-Bus zahlt Rechnung an Tankstelle nicht

Ein namentlich bislang nicht bekannter Mann hat am Montag an der Tankstelle in Harburg den Sprit, den er gezapft hat, nicht bezahlt. Deshalb sucht ihn jetzt die Polizei.

Der Unbekannte füllte auf dem Gelände in der Nördlinger Straße um etwa 8.50 Uhr seinen roten VW-Bus (Modell T4) mit DON-Zulassung sowie einen mitgebrachten Benzinkanister mit Treibstoff im Gesamtwert von knapp 155 Euro. Anschließend entfernte sich der Mann, ohne die beiden Rechnungen zu begleichen.

Der Gesuche ist rund 50 bis 60 Jahre alt, trug einen Bart und eine Brille. Die Polizei ermittelt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)