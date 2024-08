Wohnwagen-Gespann auf Fußweg beschädigt bei Unfall eine Ampel

Ein nicht alltäglicher Unfall hat sich am Donnerstag in Kaisheim ereignet. Verursacher ist laut Polizei der Fahrer eines Autos samt Wohnwagen.

Der 44-Jähriger war mit dem Gespann gegen Mittag verbotenerweise auf dem Gehweg an der Neuhofstraße unterwegs. In der Folge blieb der Wohnwagen an der dortigen Fußgängerampel hängen. An dieser entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. Hinzu kommt am Dach des Anhängers ein weiterer Schaden von geschätzten 1000 Euro.

Die Beamten verwarnten den 44-Jährigen gebührenpflichtig und informierten den Bauhof der Gemeinde, damit dieser den Schaden an der Ampel behebt. (AZ)